تريليون درهم إجمالي التحويلات المصرفية في الإمارات خلال 3 سنوات39.3

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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بلغ إجمالي التحويلات المصرفية في الإمارات على مدار السنوات الثلاث الماضية 39.3 تريليون درهم (11 تريليون دولار)، وفق البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وذكرت البيانات، أن أنشطة التحويلات شهدت ارتفاعات قياسية سنوية، إذ حققت نمواً بمتوسط سنوي نسبته 33% على مدار الفترة، حيث بلغ إجمالي التحويلات في العام 2021 نحو 9.5 تريليونات درهم، وارتفعت إلى أكثر من 12.7 تريليون درهم في 2022، ثم إلى ما يتجاوز 17.1 تريليون درهم في 2023.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي، أن التحويلات ما بين البنوك كان لها الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال السنوات الثلاث وبنسبة تجاوزت 62% من اجمالي التحويلات في تلك الفترة بقيمة 24.5 تريليون درهم، في المقابل حققت تحويلات الأفراد نشاطاً ملحوظاً بدورها وبحصة بلغت 38% وبإجمالي تجاوز 14.8 تريليون درهم عن إجمالي السنوات الثلاث المنقضية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، سجلت 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي. وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.4%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 1.215 تريليون درهم منفذة خلال يناير 2023.

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