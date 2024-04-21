مركز الصادرات الروسي ينظم بعثة تجارية لدبي 24 أبريل

المصدر: دبي - وام

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ينظم مركز الصادرات الروسي بعثة تجارية تزور دبي يومي 24 و25 أبريل الجاري، للترويج للمنتجات والخدمات الروسية في مجالات تقنيات التعرف إلى بصمة الوجه، وطاقة الرياح، وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي، وغيرها من المجالات.

وتهدف العروض الترويجية التي يستضيفها فندق شانغريلا دبي، إلى تسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة، وأنشطة الشركات الروسية الناشئة، في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري مع دولة الإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والهندسة المعمارية والتصميم.

وقال مركز الصادرات الروسي، إن اجتماعات المائدة المستديرة، وجلسات الترويج التي ستستمر يومين، ستساعد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات على التعرف بشكل أفضل إلى المنتجات والحلول المتقدمة الروسية.

يذكر أن مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرو إكسبورت"، أشار في تقرير خلال معرض "غولفود 2024"، إلى أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية إلى الإمارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 72% من حيث القيمة.فيما ارتفعت الصادرات من حيث الحجم في 2023 بواقع 2.8 مرة مقارنة بالعام 2022 ووصلت إلى 902 ألف طن.

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