وفد من الشارقة يزور «المعرض الدولي لمحطة المسافرين» بفرانكفورت

المصدر: الشارقة - وام

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اختتم وفد هيئة مطار الشارقة الدولي، برئاسة علي سالم المدفع رئيس الهيئة، زيارة إلى «معرض ومؤتمر محطة المسافرين» في فرانكفورت الألمانية، المتخصص في مجال تصميم وتشغيل المطارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص هيئة مطار الشارقة الدولي على مواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة في هذا القطاع، وتبادل الأفكار والتجارب المتقدمة مع رواد الصناعة المشاركين في الحدث، وبما يسهم في تحقيق أهداف المطارات لبلوغ التوازن بين النمو والاستدامة.

وحرص فريق الهيئة على عقد حوارات ثرية مع العديد من كبار المسؤولين في الشركات التي سجلت حضورها في المعرض، وناقش فرص وآفاق التعاون والشراكة معها، وهو ما يعزز من سعي مطار الشارقة لتقديم أفضل تجربة لعملائه المسافرين، واستمرار تطوير منظومة المرافق والعمليات والخدمات المصممة لهم، وبما ينسجم مع استراتيجيته الرامية لأن يكون من أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر آمنة، وخدمات رائدة لجميع المتعاملين، وإبرام شراكات تسهم في توفير بيئة عمل داعمة للابتكار، ودافعة لعجلة النمو في إمارة الشارقة.

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