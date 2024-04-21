500 مؤسسة عالمية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد 2024 في شانغهاي

المصدر: دبي - وام

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استضافت دبي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد «معرض المؤسسات والأعمال».

وذلك بحضور عدد من المسؤولين الصينيين البارزين وأكثر من 150 ممثلاً من مختلف القطاعات من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

ويقام معرض الصين الدولي للاستيراد تحت عنوان «العصر الجديد والمستقبل المشترك» ويعد أول معرض يركز على الاستيراد على مستوى الدولة في العالم.

وأشاد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال المؤتمر، بالعلاقات المتميزة بين البلدين والإنجازات التي تحققت بينهما في مختلف المجالات، وذلك عبر مشاركة الإمارات لست سنوات متتالية في المعرض.

وأكدت أو بوتشيان القنصل العام الصيني في دبي والمناطق الشمالية، أن معرض الصين الدولي للاستيراد هو حدث تجاري عالمي المستوى أطلقته الصين، مشيرة إلى الفرص الواسعة للتعاون بين بلادها والإمارات في مجالات السياحة والطيران والتمويل والتكنولوجيا الفائقة.

شراكات

وتُقام فعاليات الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024 في مدينة شانغهاي بالصين، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 128 دولة حول العالم، ومشاركة 500 مؤسسة عارضة حول العالم من المؤسسات الرائدة في صناعتها.

كما يشهد المعرض مشاركة جهات مثل منظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز التجارة الدولي.

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