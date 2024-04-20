«كريبتيكس فاينانس» تطلق مؤشرات جديدة تسهل الوصول إلى أسواق العملات المشفرة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت منصة «كريبتيكس فاينانس»، المتخصصة في بروتوكولات رموز العملات المشفرة، عن إطلاق مجموعة من المؤشرات والرموز الجديدة التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الأسواق اللامركزية للعملات المشفرة.

وقال جوزيف ستيكو، مؤسس منصة «كريبتيكس فاينانس» خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر «توكن 2049» في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن فخورون بإطلاق هذه المؤشرات والرموز الجديدة من دبي، تلك المدينة الرائدة في احتضان وتنظيم الأصول الرقمية».

وتابع ستيكو: «إن هذه المؤشرات والرموز الجديدة الخاصة بنا، المدعومة بمعايير صناعة وسوق العملات المشفرة، تم إعدادها بهدف إعادة تحديد كيفية وصول المستخدمين إلى السوق العالمية للعملات المشفرة».

وقال في هذا الصدد: «نعمل على جلب المليار مستخدم التالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التكنولوجيا والتمويل في مجال العملات المشفرة، حيث نسعى إلى المساهمة في جعل المنطقة المكان المثالي لتعزيز رؤيتنا، ونتطلع إلى رؤية المزيد من المستخدمين يستفيدون من نقاط القوة عبر منصتنا».

وأضاف ستيكو: «إن الإعلان عن هذه الرموز والمؤشرات الجديدة يتماشى مع هدف منصة «كريبتيكس فاينانس» لتوسيع حضور علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع الدفع القوي للشركة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في الجيل القادم من التكنولوجيا المالية. إلى جانب ذلك، يؤكد التزام «كريبتيكس فاينانس» بالاستفادة من مراكز التكنولوجيا الناشئة، وتعزيز الشراكات ذات الصلة لدفع اعتماد الأدوات المالية اللامركزية المتقدمة للعملات المشفرة.

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