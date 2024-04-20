6.4 مليارات دولار سوق أغذية الحيوانات الأليفة بالمنطقة بحلول 2028

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض غداً النسخة الثانية من معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي Pet World Arabia 2024، حيث تضاعف حجم المعرض الذي يستمر لمدة يومين، ويتمتع بمزيج من التجارة والترفيه، مع عروض ومسابقات للحيوانات الأليفة طوال فترة المعرض، مقارنة بعرضه الأول في العام الماضي، ويشهد المعرض الذي تنظمه شركة الفجر للمعلومات والخدمات، مناقشة عدد من البحوث والدراسات التي تتوقع نمو سوق أغذية الحيوانات الأليفة في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) لأكثر من 6.4 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس: «نجاح معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي في العثور على مكانته كمعرض لكل من التجارة وأصحاب الحيوانات الأليفة وهواة تربيتهم في الإمارات والمنطقة، يعود إلى تنسيقه المختلط، الذي يجمع بين الترفيه لهواة الحيوانات الأليفة مع فرص التجارة القوية والأعمال التجارية في المنطقة. وفي نسخة هذا العام، لدينا أكثر من 150 مشاركاً يمثلون 200 علامة تجارية لصناعة الحيوانات الأليفة من 22 دولة».

وأضاف نضال إن الارتفاع الذي شهده ملكية وتبني الحيوانات الأليفة بعد الجائحة مستمر بنمو مضاعف، ووفقاً لجهة بحثية هي ماركت داتا فوركاست (MDF)، فإن سوق أغذية الحيوانات الأليفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحده مقرر أن يصل إلى 6.4 مليارات دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.32%. ويتماشى النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع النمو العالمي الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ إنتليجنس (BI)، والذي يقول إن صناعة الحيوانات الأليفة على وشك أن تتضاعف من 320 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وستظل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق للحيوانات الأليفة، حيث من المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 200 مليار دولار.

وأشار نضال إلى أن قيمة سوق صناعة الحيوانات الأليفة في الإمارات وحدها تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2025. وتشمل صناعة الحيوانات الأليفة من الأغذية إلى العناية بهم، ومراكز الرعاية النهارية، والصالات الرياضية، والتدريب، والخدمات البيطرية. ويسهم أيضاً عدد متزايد من المؤثرين في مجال اقتناء وتربية الحيوانات الأليفة في تشكيل الصناعة الإقليمية، مع اتباع أصحاب الحيوانات الأليفة العديد من المنصات بشغف.

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