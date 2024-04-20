تجارب فريدة للجميع مع فعالية «طبق بـ 10 دراهم» خلال مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الدورة الثانية من فعالية «طبق بـ 10 دراهم»، ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، حيث تعد الزوار وعشّاق المأكولات الباحثين عن أطيب النكهات بأفضل الأسعار، بتجربة مجموعة واسعة من الأطباق، تقدمها مئات المطاعم المشاركة، مقابل 10 دراهم فقط للطبق الواحد، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها خوض رحلة رائعة من النكهات والمذاقات وتجارب الطهي، ضمن ما تقدمه مدينة دبي، والتي تشمل أكثر من 25 مطبخاً، بما في ذلك مطبخ البحر الأبيض المتوسط ​​من «ايليمنس كافيه» (Elements Cafe)، ومأكولات من هاواي من «بوك آند كو» (Poke & Co)، ومن اليونان من «فيلوتيموس» (Philotimos)، والكورية من «هانجري هوس» (Hangry Hoes)، والمكسيكية من «ويليس» (Wills)، والفارسية من مطعم «ذا سيب إل سي سي» (The Sib Restaurant LLC). وتعكس هذه الخيارات التنوع الكبير لثقافة المأكولات في دبي، وتجارب الضيافة الرائعة التي تقدمها المطاعم الإماراتية والمحلية والفاخرة.

وتتيح هذه الفعالية المميزة فرصة تناول الأطباق المفضلة، أو تجربة أطباق جديدة ولذيذة، أو تذوق عينة من الأطباق الأشهر والأكثر شعبية في المطاعم المشاركة، والتي تتضمن العديد من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان. وسيتمكن سكان دبي وزوارها من استكشاف مئات العروض بقيمة 10 دراهم طوال أيام المهرجان، لدى المطاعم المشاركة والمدرجة ضمن منصة زوماتو Zomato.

تمثل فعالية «طبق بـ 10 دراهم»، فرصة مثالية لعشاق المأكولات والباحثين عن تجارب طعام رائعة بأفضل الأسعار، حيث توفر الكثير من الأطباق الفاخرة المحلية والعالمية، بأسعار مخفضة، وتعكس مشهد المأكولات الغني والمتنوع في دبي.

يسلط مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر حتى يوم الأحد 12 مايو 2024، الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة، والفعاليات والمسابقات وغيرها. ويقدم مهرجان دبي للمأكولات تجارب رائعة مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات، بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً للمطاعم العالمية الفاخرة، مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات. وفي دورته الحادية عشرة، سيعيد مهرجان دبي للمأكولات 2024، تقديم مجموعة من الفعاليات المتميزة، مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، و«طبق بـ 10 دراهم»، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي (Food Focus Dubai Photography)، و«إبداعات الشيف».

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