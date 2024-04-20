مطار دبي يدعو المسافرين للوصول قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نصح مطار دبي الدولي جميع المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر، كما حثهم على عدم الحضور مبكراً جداً إلى المطار تجنباً لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.

وسبق و أشارت مطارات دبي إلى أنه تم تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة هذا الأسبوع، مشيرة إلى حصول جميع ضيوف مطار آل مكتوم على الدعم اللازم حيث استمروا في استكمال خطط سفرهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز