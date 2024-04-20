«راكز» تستعرض فرص الأعمال أمام المستثمرين الألمان

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، للمشاركة في معرض هانوفر ميسي، أحد أكبر المعارض الصناعية والتجارية على الصعيد العالمي والذي يقام بين 22 و26 أبريل الجاري في ألمانيا.

وتأتي المشاركة لتؤكد تركيز «راكز» الاستراتيجي على السوق الألماني، إضافة إلى التزامها الراسخ بدعم المستثمرين من ألمانيا وشتى أنحاء العالم لتوسعة نطاق عملياتهم التجارية في سوق دولة الإمارات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تؤكد مشاركتنا التزام «راكز» باستعراض فرص الأعمال والاستثمار المتعددة في إمارة رأس الخيمة أمام المستثمرين الألمانيين في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «راكز» تحتضن اليوم ما يقارب 1000 شركة ألمانية مزدهرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز