كولومبيا تتطلع لجذب 700 مليون دولار استثمارات في الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي

المصدر: بوغوتا - وام

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أكد جيرمان أومانا ميندوزا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده مع دولة الإمارات.

والتي تشهد تطوراً ونمواً مستمراً بدعم من قيادتي البلدين الصديقين بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي نحو المزيد من التطور والتقدم والازدهار.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، إلى جذب استثمارات تقدر قيمتها بين 600 إلى 700 مليون دولار في قطاعي الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي، بما يدفع مسارات التعاون الاستثماري بين البلدين الصديقين، ويوفر الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال.

وقال وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين كونها تعزز عمليات تصدير السلع والمواد الأولية التي يمكن أن توفرها كولومبيا لدولة الإمارات، فيما تمكن الجانب الإماراتي من الوصول إلى سوق الخدمات مثل قطاع النقل والاقتصاد الرقمي وكل ما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية، والتي ستكون متاحة للمستثمرين الإماراتيين في كولومبيا».

وأضاف: «تسهم الاتفاقية أيضاً في تعزيز تبادل السلع والخدمات بين البلدين مع تبني المعايير البيئية وترسيخ التنوع البيولوجي ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة، كما توفر فرصاً عديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص وتفتح ممراً تجارياً جديداً بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك».

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