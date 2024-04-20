«بورصة إنتركونتيننتال» تسجل تداولات قياسية بـ 6 مليارات برميل من خام مربان

المصدر: أبوظبي - وام

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سجلت «بورصة إنتركونتيننتال»، معدل تداول قياسي في عقود خام مربان وذلك تزامناً مع مرور ثلاثة أعوام على تأسيس بورصة أبوظبي للعقود الآجلة «إيفاد»، حيث تم تداول حوالي 6 مليارات برميل من الخام.

وتم تسليم 244 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، وقام أكثر من 150 مشاركاً بتداول عقود الخام في «بورصة أبوظبي» من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، ما يؤكد التنوع الجغرافي العالمي لشرائح المستثمرين في تداوله.

وتم إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، و«بورصة إنتركونتيننتال» «ICE» للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع أدنوك وتسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وفي 15 أبريل من هذا العام، سجلت عقود مربان الآجلة رقماً قياسياً في حجم التداول في يوم واحد، حيث تم تداول 36 مليوناً و464 ألف برميل. كما حققت العقود الآجلة سلسلة معدلات قياسية من حيث الاهتمام المفتوح «OI» طوال الأشهر الأولى من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في نسبة هذا الاهتمام بنسبة 25 % على أساس سنوي.

وقال غري كينغ، رئيس «بورصة أبوظبي للعقود الآجلة»: «بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، نجحنا من خلال التعاون مع أدنوك وشركائنا في تأسيس سوق عالمي للعقود الآجلة للخام جنباً إلى جنب مع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط».

وأضاف: «ساهمت رؤية أدنوك في التحول إلى العقود الآجلة لتحديد سعر البيع الرسمي لخام مربان في سهولة الحصول عليه بالنسبة للمستهلكين من كافة أنحاء العالم، ما عزز حضور وأهمية خام مربان في أسواق النفط العالمية، حيث يعكس قرار بلومبرغ بإطلاق مؤشر لخام مربان يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة عليه، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الخام».

ويعد مربان جزءاً أساسياً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في «بورصة إنتركونتيننتال» والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها على خام «برنت» الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم.

وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في «بورصة إنتركونتيننتال»، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي القياسية، حجم تداول قياسي في الربع الأول من عام 2024 مع تداول ما يقرب من 5 ملايين عقد في اليوم الواحد، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الأول من عام 2020، ما يؤكد استمرار نجاح «بورصة أبوظبي للعقود الآجلة» «إيفاد».

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