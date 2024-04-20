«تينابل» تبحث أمن البنية السحابية والتقنيات التشغيلية في «جيسيك 2024»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2024) الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 23 إلى 25 أبريل 2024.

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها حلولها لإدارة التعرض والتي تعمل على إبراز مسارات الهجمات الكامنة في البنية التحتية للمؤسسة، وفي بيئات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وذلك قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلالها والنفاذ منها.

ويتضمن تواجد تينابل في الفعالية مشاركة مارتي إدواردز، نائب المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في الشركة، ضمن جلسة نقاش تعقد يوم 23 أبريل بعنوان «الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني في قطاع الطاقة.» كما يقدم إدواردز حواراً بعنوان «النجاح في دمج معلومات التقنيات التشغيلية في برنامجكم للمدراء التنفيذيين لأمن المعلومات».

وقال ماهر جاد الله المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل:«دولة الإمارات تركز على تحولها إلى مركز عالمي للابتكار والأعمال يدعم التحول الرقمي في المنطقة، ما أدى إلى سرعة ملموسة في تبني التقنيات السحابية».

ويشير تقرير حديث أصدرته ماكينزي آند كومباني، إلى أن الخدمات السحابية يمكنها تحقيق قيمة تصل إلى 183 مليار دولار بحلول العام 2030 من خلال ابتكار منتجات جديدة والتوسع في إنتاجها».

وفي الوقت ذاته، يسهم تقارب تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في دعم البنية التحتية المعاصرة. وعلى خلفية ذلك التطور، تزايدت الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها المؤسسات، بينما حذر الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، بأن القطاع العام وحده يواجه حوالي 50 ألف محاولة من الهجمات السيبرانية يومياً.

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