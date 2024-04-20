7.9 مليارات درهم سيولة تستقطبها الأسهم المحلية خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهدت الأسهم المحلية ما يتجاوز 148.1 ألف صفقة خلال تداولات الأسبوع الماضي استقطبت سيولة إجمالية بلغت 7.9 مليارات درهم حتى نهاية تداولات يوم أمس.

ووفق توزيع الأسواق، حقق سوق أبوظبي المالي، سيولة إجمالية بقيمة 5.650 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي 97.7 ألف صفقة على مدار الأسبوع، فيما شهد سوق دبي المالي، سيولة إجمالية بقيمة 2.250 مليار درهم عن إجمالي صفقات بلغ 50.4 ألف صفقة خلال الأسبوع.

وكانت أسواق المال المحلية قد شهدت انخفاضاً عاماً بمؤشراتها في معظم أيام التداول خلال الأسبوع، ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي من 9237.2 نقطة قبل إجازة عيد الفطر بختام جلسات الجمعة 5 أبريل إلى 9126.1 نقطة أمس الجمعة، فيما تقلص مؤشر سوق دبي المالي من 4244.1 ليصل إلى 4174.5 نقطة في ختام جلسات أمس.

وشهدت تداولات أمس ، انخفاض مؤشر سوق أبوظبي على أساس يومي بنسبة 0.614 %، وتقلص مؤشر سوق دبي بنسبة 0.79 % بعد انتعاشة قصيرة شهدتها الأسواق في جلسات الخميس.

وحققت الأسواق سيولة إجمالية عن تداولات أمس قاربت 1.6 مليار درهم عبر 22.676 ألف صفقة، حيث أبرمت 13.768 ألف صفقة بقيمة 1.225 مليار درهم في سوق أبوظبي، و8908 صفقة بقيمة 311 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وتصدرت أسهم كل من القطاع المصرفي والاتصالات والقطاع المالي حركة الارتفاع في سوق «دبي» خلال تداولات الجمعة، حيث كان سهم «مصرف السلام السودان» بمقدمة ارتفاعات السوق بنمو 5.69 % تلاه سهم «دو» بنسبة 1.98 %، فيما بلغ النمو في سهم «اكتتاب» 1.72 %، ثم سهم «الأنصاري» بنمو 0.95 %.

في المقابل، كانت أسهم أنشطة التأمين والتصنيع والاستثمار الأكثر انخفاضاً عبر تداولات سوق دبي، وشهد سهم «أمان» تقلصاً بنسبة 8.17 %، إلى جانب تراجع سهم «دبي للمرطبات» بنسبة 7.67 %، ثم سهم «وطنية القابضة» بنسبة 3.11 % وسهم «الإثمار» بنسبة 3.05 %.

أما على صعيد سوق أبوظبي المالي، فكانت قطاعات المصارف والاتصالات أيضاً إلى جانب القطاع الاستثماري الأكثر ارتفاعاً، إذ تصدر سهم «بنك أم القيوين» الارتفاع بنسبة 5.35 %، ثم سهم شركة «اريد» 3.68 %، تلاهما كل من سهم شركة «رابكو» بنسبة نمو 1.88 %، وسهم شركة «الواحة كابيتال» بنسبة 1.28 %.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الانخفاض الذي تم في سوق أبوظبي خلال تداولات ختام الأسبوع، تقلص سهم «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة قدرها 8.62 %، ثم سهم شركة «بلدكو» بنسبة 6.52 % تلاهما كل من سهم «بالمز» بنسبة انخفاض 3.96 %، فيما تقلص سهم «اتصالات» بنسبة بلغت 3.3 %.

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