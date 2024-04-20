12.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 12.3 مليار درهم نتجت عن 2379 صفقة، إذ شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 1940 مبايعة بقيمة 5.85 مليارات درهم، و361 صفقة رهن عقارية بقيمة 5.92 مليارات درهم و78 معاملة هبة بقيمة 602 مليون درهم.

وحلت منطقة نخلة ديرة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 419 مليون درهم نتجت عن 55 صفقة، وجاءت منطقة اليفرة 1 ثانية عبر 53 صفقة بقيمة 412 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 453 صفقة بقيمة 409 ملايين درهم، ورابعاً منطقة البرشا الأولى عبر صفقة واحدة بقيمة 395 مليون درهم، وخامساً منطقة هورايزون عبر 4 صفقات بقيمة 239 مليون درهم.

وشهد الأسبوع الماضي، عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها صفقة رهن قطعة أرض في منطقة سيح الدحل بقيمة 4.2 مليارات درهم، كما شهد السوق بيع أرض في منطقة البرشا الأولى بقيمة 395 مليون درهم.

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