الإمارات الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الجاري، متقدمة 3 مراتب عن تصنيفها في فبراير و5 مراتب عن ترتيبها في نهاية العام 2023، وفق بيانات مؤشر «سبيد تيست» المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت.

وبلغت سرع الإنترنت الثابت في السوق المحلي 276 ميجا بت في الثانية، محتلة المركز الثاني بعد سنغافورة، ومتخطية بذلك عدة دول ذات بنية تحتية فعالة مثل هونغ كونغ التي حققت سرعة مقدارها 274.2 ميجا بت، وشيلي 265.1 ميجا بت، والولايات المتحدة 254.1 ميجا بت، وآيسلندا 242.9 ميجا بت، وفرنسا 242.2 ميجا بت، والصين 241.6 ميجا بت، كما حافظ السوق المحلي على المرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك في فبراير ومارس.

وأوضحت البيانات، تسجيل السوق متوسط سرعة للإنترنت المتحرك على شبكات المشغلين المحليين بلغت 296 ميجا بت في الثانية، تلاه السوق الكويتي 228.6 ميجا بت، وتلاه آيسلندا بسرعة 158.3 ميجا بت.

ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات، وذلك لتعزيز الجودة واستيعاب وتطويع التطورات الواضحة في الاتصالات لتوفير خدمات تنافسية عالمية للمشتركين.

وتوضح آخر النتائج المالية للمشغلين المحليين، أن مجمل عدد مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين وصل إلى أكثر من 21.2 مليون مشترك في نهاية العام 2023، مع نمو فئة مشتركي الفواتير الشهرية المرتبطة بشكل أساسي بخدمات البيانات المتحركة، بينما بلغ مشتركو خدمات الاتصالات والإنترنت الثابتة 2.3 مليون مشترك.

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