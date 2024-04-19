بيورهيلث القابضة تتعاون مع «كيو» مزود للسيولة لتعزيز حضورها في السوق

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بيور هيلث القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع شركة كيو لصناعة السوق (QMM)، التي تم تعيينها كمزود للسيولة.

وتؤكد هذه الشراكة على التزام «بيورهيلث» بتعزيز مكانتها في السوق وضمان بيئة تداول ذات مصداقية وسيولة معززة لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «إن تعيين شركة كيو لصناعة السوق كمزود للسيولة يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لضمان استقرار السوق ودعم قيمة المساهمين. وسنواصل التزامنا بإعطاء الأولوية والحفاظ على تحقيق النمو المستدام والتميز في عملياتنا التشغيلية.

ولا شك بأن الإدراج القوي ذات السيولة المعززة يدعم تحسين أداء السوق وبناء الثقة لدى المستثمرين، ونتطلع إلى العمل مع شركة كيو لصناعة السوق في الأسواق الديناميكية وتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا».

من جانبه، قال ماجد شانون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو لصناعة السوق: «نفخر باختيارنا مزوداً للسيولة لشركة بيورهيلث. ستساهم خبرتنا في توفير السيولة في تحقيق فوائد كبيرة من خلال زيادة حجم التداول اليومي والحد من التقلبات في أسعار السهم وتحسين تحليلات الأسعار. وسيعمل هذا التعاون على دعم بيورهيلث في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية».

إن تعيين شركة كيو لصناعة السوق مزوداً للسيولة تعد خطوة استباقية لمجموعة «بيورهيلث» في إطار جهودها لترسيخ مكانتها في سوق ديناميكي بشكل فعال، وبما يهدف أيضاً إلى تعزيز بيئة تداول مواتية وتعزيز ثقة المستثمرين.

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