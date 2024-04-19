مجموعة اللولو تؤكد كفاية مخزونها واستقرار الأسعار على رأس أولوياتها

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت سلسلة محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت التابعة لمجموعة اللولو أن جميع متاجرها تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص في المخزون، خاصة المنتجات الغذائية.

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو – في تصريحات خاصة لـ «البيان» -:

أن مجموعة اللولو قامت بتقديم الطعام على مدار 3 أيام إلى أكثر من 10000 شخص من المتضررين بسبب الظروف المناخية في مختلف إمارات الدولة. وأشار إلى تقديم وجبات ساخنة بالإضافة إلى المياه والمشروبات إلى المحتاجين كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة اللولو.

وقال: نقوم بدعم الأشخاص والمجتمعات المتضررة من مثل هذه الظروف الجوية القاسية من خلال تزويدهم بمواد البقالة وغيرها من الضروريات في جميع أنحاء الإمارات«.

وأضاف إن المجموعة اتخذت إجراءات إضافية مثل تدبير أكثر من 200 مركبة إضافية ونشر المزيد من الموظفين لضمان توفير مخزون كافٍ في جميع متاجرنا ويمكن للمتسوقين الوصول إليها بسهولة. وقال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو: الوضع تحت السيطرة تماماً، ولا داعي لأي توتر أو ذعر على الإطلاق».

وأكد نانداكومار أن مجموعة اللولو اتخذت تدابير إضافية لضمان عدم وجود أي زيادة في الأسعار في الوضع الحالي، مشيراً إلى استمرار العمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الإعلان عن العروض والخصومات التي تتم بشكل دوري. وقال: نعمل بشكل وثيق مع جميع موردينا للتغلب على أي تحديات، إن وجدت.

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