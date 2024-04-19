"ماج" تعلن التزامها بصيانة المرافق المتضررة بفعل المنخفض الجوي مجاناً

المصدر: البيان

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أعلنت ماج، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، عن التزامها الراسخ تجاه راحة ورفاهية المقيمين في مشاريعها ومجتمعاتها السكنية، وتحديداً في ظل الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً.

وأكّدت الشركة حرصها الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والعون لهم جراء هذه الظروف، وتعتبر سلامتهم وراحتهم أولوية قصوى. ومن أجل ذلك، ستقوم بتحمّل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، بهدف استعادة الحياة الطبيعية لسكان مجتمعاتها، وضمان الاستعداد الكامل تحسباً لأي ظروف مشابهة في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: "ندرك التحديات التي يواجهها المقيمون في مشاريعنا ومجتمعاتنا السكنية نتيجة للأحوال الجوية التي مرّت بها دبي والإمارات، ومن هذا المنطلق نحن ملتزمون بتقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في الحدّ من الآثار التي تسبّب بها المنخفض، حيث أوعزنا إلى فرق العمل لدينا للعمل بكامل طاقتها لصيانة وإعادة ترميم كافة المرافق التي تضررت. كما نثمّن المرونة والتعاون التي تحلّى بها السكان في هذه الأوقات، إلى جانب التدابير الاستباقية واللاحقة التي اتخذتها الحكومة والتي تؤكّد حجم التماسك الذي يتميّز به المجتمع".

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام ماج العقارية بتقديم أفضل خدمة ممكنة للمقيمين في مجتمعاتها، بالإضافة إلى حرصها على تحقيق أعلى درجات رضا العملاء، والسعي نحو تجاوز كافة أشكال التحديات.

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