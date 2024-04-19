إعمار العقارية تغطي تكاليف إصلاح المنازل في مجمّعاتها

المصدر: دبي - البيان

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أكدت إعمار العقارية على تفانيها في الإسهام بضمان رفاه وسلامة سكان مجمعاتها من خلال جهود فريق إدارة المرافق وإدارة المجمعات بالشركة، والذي عمل دون كلل على مدار الساعة لتقديم العون لأصحاب العقارات التي تضررت جراء الأحوال الجوية، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في السادس عشر من أبريل، وتصدى فريقها بنشاط للتحديات المتعددة، بما في ذلك التغلب على مشكلات تجمع المياه، وما زال يواصل عمله دون توقف لإيجاد الحلول المناسبة.

وانطلاقاً من هذا الالتزام الراسخ، أعلنت إعمار عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك دون تحميل السكان أي تكاليف.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة السباقة على لسان مؤسس الشركة، محمد العبار، مؤكداً التزام الشركة تجاه سكانها وعملائها.

وقال العبار: «في إعمار العقارية، نحن ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة. وإزاء التحديات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن أن إعمار ستتولى إصلاح جميع العقارات ضمن مجمعاتنا السكنية التي تضررت جراء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان».

وأضاف: «لطالما سعت إعمار إلى دعم مجتمعنا في أوقات الحاجة، وكشركة مسؤولة، نتعهد بتقديم كل الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل».

وتقوم فرق إعمار المتخصصة بالتنسيق بالفعل مع السلطات المحلية وبدأت في تقييم وترميم الممتلكات المتضررة. علماً أن هذه الخدمة متاحة لجميع المنازل، سواء القديمة أو الجديدة، والتي أبلغت في الأيام القليلة الماضية عن أضرار مباشرة نتيجة هطول الأمطار من خلال التسجيل في مركز خدمة العملاء في إعمار.

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