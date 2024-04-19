«ديار» توزع أرباحاً نقدية على المساهمين لأول مرة

المصدر: دبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير، المنعقدة أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2023، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين منذ إدراجها.

وقد وافق المساهمون على توزيعات بنسبة 4 % (ما يعادل 4 فلوس/للسهم)، ويصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 175 مليون درهم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين منذ إدراجها.

ويصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 175 مليون درهم، ويستحق يوم 29 أبريل على أن يكون تاريخ آخر يوم مشاركة 25 أبريل 2024. وأعلنت «ديار» في يناير الماضي عن تحقيق قفزة في الأرباح بنسبة 206 % على أساس سنوي، قائلة إنها بلغت 440.7 مليون درهم عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم في 2022.

وكانت الشركة قد باشرت في تنفيذ خطتها المستقبلية للسنوات ال 5 المقبلة، والتي تعتزم خلالها تطوير مشاريع عقارية متنوعة بقيمة تلامس حاجز 10 مليارات درهم، تتضمن مجتمعات حضرية متكاملة وأخرى مستقلة كالأبراج والبنايات.وتستهدف «ديار للتطوير» المحافظة على هامش ربحية بمتوسط 20% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تقفز بأرباح الشركة إلى أكثر من مليار درهم بحلول نهاية العام 2027.

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