«بينانس» تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت منصة تداول العملات الرقمية «بينانس» على ترخيص من هيئة تنظيم الأسواق المالية في دبي، والذي سيسمح لها بتقديم خدماتها لعملاء التجزئة.

بالإضافة إلى المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي للشركة: يعزز حصولنا على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» بشكل ملحوظ التزامنا التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار.

ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية، كما يشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوك تشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها».

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