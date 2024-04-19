«الإمارات الإسلامي» يستكمل تسهيلاً تمويلياً مشتركاً بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، الاستكمال الناجح لأول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار.

وتعتبر هذه الصفقة التاريخية لأجل ثلاث سنوات، الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم تصميمها كتسهيل لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وسيتم استخدام عائدات الصفقة لأغراض التمويل المؤسسي العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «إننا سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة التاريخية التي ترسخ مكانة (الإمارات الإسلامي) كأحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.

وباعتباره مصرفاً إسلامياً محلياً بارزاً، يظل (الإمارات الإسلامي) ملتزماً بالمساهمة في تقدم الدولة من خلال قيادة الابتكارات في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تواكب أرقى معايير الخدمات المصرفية الأخلاقية».

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: «على مدى العقدين الماضيين، ظللنا ملتزمين بتقديم خدمات مصرفية استثنائية للمتعاملين، وسيسهم هذا التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعزيز ثقة المتعاملين في الإمارات الإسلامي. نحن فخورون بإبرام تسهيل تمويلي بهذا الحجم لدعم مستهدفات نمو طموحاتنا».

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