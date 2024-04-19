تطوير محطة طاقة شمسية في مدينة دبي الملاحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 980 كيلوواط على سطح مبنى مدينة دبي الملاحية، وستساهم المحطة في تفادي إطلاق 780 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وسيتم تركيب المحطة على سطح مبنى سكن الموظفين وستتكون من أكثر من 1700 وحدة شمسية، حيث ستتولى شركة «إيميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً.

وقال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: «يأتي اتفاقنا مع مدينة دبي الملاحية لتطوير محطة طاقة شمسية على سطح مبنى سكن الموظفين امتداداً لنجاحنا في تطوير عدة مشاريع في دولة الإمارات وذلك منذ تأسيس«إيميرج» كشركة لخدمات الطاقة توفر حلولاً متكاملة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.

ونحن فخورون بدعم هذا المشروع والمساهمة بدور فاعل في تحقيق أهداف مدينة دبي الملاحية لإزالة الكربون».

وقال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «يمثل الاعتماد على الطاقة النظيفة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للاستدامة وتحقيق أهداف الشركة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وإننا سعداء بالشراكة مع شركات مبتكرة مثل «إيميرج» و«مصدر» للمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ونتطلع قدماً إلى بدء عمليات تطوير محطة الطاقة الشمسية في مدينة دبي الملاحية».

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