سوق دبي ينتعش ويتجاوز مستوى 4200 نقطة

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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انتعشت أسواق المال المحلية، أمس، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84 % ليصل إلى 4208.1 نقطة ونمو مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.18 % إلى 9182.4 نقطة.

وتجاوز حجم السيولة التي استقطبتها الأسهم أمس 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 993 مليون درهم في سوق أبوظبي، و402.5 مليون درهم في سوق دبي المالي.

بينما بلغ عدد الصفقات التي تمت على الأسهم 27.6 ألف صفقة عن إجمالي 18.3 ألف صفقة تداول على أسهم سوق أبوظبي المالي و9.3 ألف صفقة في سوق دبي المالي.

وقادت أسهم القطاع المالي والملاحة واللوجيستيات نمو سوق دبي المالي، وكان سهم «الإثمار» بمقدمة ارتفاعات السوق بنمو 8.71 % تلاه سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 5.35 %، فيما بلغ النمو في سهم «أرامكس» 4.41 %، ثم سهم «اكتتاب» بنمو 4.03 %.

في المقابل، كانت أسهم أنشطة التأمين والاستثمار والتجزئة الأكثر انخفاضاً عبر تداولات سوق دبي، وشهد سهم «تكافل» تقلصاً بنسبة 2.19 % إلى جانب تراجع سهم «جي إف إتش» بنسبة 1.36 %، ثم سهم «تعاونية الاتحاد» بنسبة 1.13 % وسهم «تبريد» بنسبة 1 %.

أما على صعيد سوق أبوظبي فكانت قطاعات السياحة والأنشطة الرياضية والعقارات هي المحركة لنمو الأسهم.

حيث تصدر سهم «الوطنية للسياحة» الارتفاع بنسبة 6.67 %، ثم سهم شركة «بالمز» 6.53 % تلاهما كل من سهم شركة «إشراق» بنسبة نمو 4.24 % وسهم شركة «منازل» بنسبة 3.29 %.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الانخفاض التي تمت في السوق تقلص سهم «اريد» بنسبة قدرها 9.31 %، ثم سهم شركة «فودكو» بنسبة 8.82 % تلاهما كل من سهم «ايزي ليس» بنسبة انخفاض 5.17 % وسهم «بريسايت ايه» بنسبة 4.21 %.

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