236.4 مليار درهم مساهمة القطاع السياحي في ناتج الإمارات 2024

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات تمكن من تحقيق أرقام قياسية جديدة تتضمن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وإنفاق الزائر.

وبحسب أبحاث التأثير الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، تجاوز قطاع السفر والسياحة في الإمارات جميع الأرقام السابقة، مما يدل على التزام الدولة بجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى وجهات مثل دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، خلال إحاطة إعلامية عقدها المجلس في أبوظبي، إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2024 سوف تصل إلى 236.4 مليار درهم بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة نمو 7.6% مقارنة بالعام الماضي.

مشيرة إلى أن مساهمة القطاع عام 2023 بلغت 219 مليار درهم وبنسبة 11.5 % من الناتج الإجمالي. وتوقعت جوليا سيمبسون أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإماراتي في 2034 إلى 275.2 مليار درهم وبنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة نمو 1.56% مقارنة بعام 2024.

وأضافت أن عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السفر والسياحة سوف يصل إلى ما يقرب من 833000 وظيفة عام 2024 بنسبة 12.3 % من إجمالي الوظائف وبزيادة تصل إلى حوالي 24000 وظيفة عن عام 2023، وسط توقعات بأن يصل عدد الوظائف التي يوفرها القطاع عام 2034 إلى 928000 وظيفة.

وأشارت إلى أن حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات 2024 بلغ نحو 192 مليار درهم مقارنة 175.2 مليار درهم عام 2023 وبنسبة نمو 9.5%، فيما يبلغ حجم إنفاق السياح المحليين 58 مليار درهم وبنسبة نمو 4.3% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 55.6 مليار درهم.

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