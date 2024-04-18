أحمد بن سعيد: نعمل على مدار الساعة بروح الفريق الرائعة للعودة إلى الوضع الطبيعي

المصدر: دبي - البيان

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وجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشكر إلى جميع العاملين في «طيران الإمارات»، على التزامهم خلال الفترة الصعبة التي واجهوها في الأيام القليلة الماضية.

وقال في رسالة داخلية: «نشكركم على التزامكم وعلى المساعدة في إعادة عملياتنا وأعمالنا إلى المسار الصحيح، استمروا في دعم بعضكم البعض ولنتقدم معاً».

وأشار خلال رسالته إلى أنه «خلال الأيام القليلة الماضية، واجهنا تحديات غير مسبوقة في مركزنا وشبكتنا بأكملها بسبب الظروف الجوية القاسية التي اجتاحت الإمارات، والتي تسببت في تعطيلات كبيرة لعملائنا وزملائنا وعملياتنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوضع الطبيعي».

وأضاف: «يعمل قادتنا وفريقنا على مدار الساعة لإدارة المواقف التي تتطور بسرعة عبر عملياتنا وأعمالنا، وندرك أن الكثير منكم يواجه تحديات في حياتكم الشخصية والمهنية، بدءاً من الأضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات والممتلكات إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل العملاء، وامتداد فترات العمل، وغير ذلك الكثير».

وأضاف: «مع ذلك، وعلى الرغم من الإرهاق الذي تشعرون به، إلا أنكم تواصلون إظهار روح الفريق الرائعة والتعاون والعزيمة التي لا تلين».

وعبّر عن امتنانه لكل من هم على رأس العمل، والذين تحدوا الظروف الجوية للوصول إلى العمل رغم كل الصعوبات، والذين يتقدمون للمساعدة في العديد من الطرق، أو يعملون من المنزل للحفاظ على استمرارية العمل.

وشدّد على أنه «مع العمل معاً على استعادة عملياتنا، فإن مساهمتكم المستمرة ضرورية»، قائلًا: «إذا كنت تتقدم لتأدية واجبك، فيرجى الحرص على سلامتك في رحلتك والالتزام بجميع إجراءات التشغيل القياسية وإرشادات السلامة ذات الصلة أثناء العمل».

ونوه إلى أن الذين تأثروا في الفترة الماضية، ويحتاجون لدعم إضافي؛ فعليهم التواصل مع مديرهم المباشر أو مسؤول الموارد البشرية الخاص بهم، أو برنامج مساعدة الموظفين لدى طيران الإمارات.

وكشف عن أن المجموعة ومسؤوليها يقومون بجمع التقارير من جميع الأقسام، والتي تسهم في تحديد الرؤى والمساعدة على تعلم الدروس القيّمة حول تحسين تخطيط المجموعة وأنظمتها وعملياتها، والتي تدعم بدورها موظفي المجموعة بشكل أفضل»

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