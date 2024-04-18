"دي بي ورلد" الأولى عالمياً في الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة في الدول التي تعمل بها

المصدر: وام

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نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقرير "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة"، لتصبح بذلك أول شركة على مستوى العالم تتبنى وتفصح عن تأثيرها المتعلق بالتنمية المستدامة في الدول التي تعمل فيها، وذلك وفقاً لإرشادات "الإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة" التي أصدرها مؤخراً فريق العمل المختص.

و دعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المشاركين والعاملين في القطاع إلى مشاركة ملاحظاتهم وآرائهم خلال فترة تشاور عامة تمتد لأربعة أشهر، في الفترة من 18 أبريل الجاري وحتى الأول من سبتمبر القادم، لتشكيل وتحسين التقرير التوجيهي.

وسيكون الإفصاح أساساً لشركات القطاع الخاص والجهات السيادية، لتوضيح كيفية تنفيذها للتحوّل من خلال تطوير البنية التحتية على نطاق واسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": نفخر بأن نكون الشركة الأولى عالمياً في الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة في الدول التي نعمل فيها، و يعكس ذلك جهودنا في تعزيز إمكاناتنا عبر تطوير البنى التحتية، ولا يقتصر دور هذا الإفصاح على إبراز التزامنا بالتنمية المستدامة فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً لتبني نظام شامل للشفافية والمساءلة على مستوى القطاع، فهو دعوة للعمل، وخطوة استباقية للدفع بتطوير البني التحتية المستدامة على نطاق عالمي.

و تم وضع "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" بما يتماشى مع إرشادات فريق العمل المعني بالإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة بقيادة معهد تمويل التنمية في "جي بي مورغان" ومؤسسة "ناتيكسيس".

ويتعامل التقرير مع قياس التأثير ورصده بهدف تقييم تأثير الاستثمارات في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورأب الفجوات في مسيرة التنمية الحالية، كما يعمل هذا الإطار على تعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تحقيق الالتزام الفعّال بالتنمية المستدامة، مع تمكين أسواق رؤوس الأموال العالمية من اتخاذ قرارات تمويل مستنيرة قائمة على معلومات مفصح عنها من مصادر موثوقة.

وتم تحديد عملية تتكون من خمس خطوات لقياس تأثيرات استراتيجيات الأعمال أو خطط التنمية الوطنية من خلال اتباع أفضل الممارسات والاستفادة من الموارد الحالية.

ويتميز "الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة" بتطبيقه على مستوى الكيانات، واستهدافه تحقيق التأثير، فضلاً عن استشرافه للمستقبل وتركيزه على سياقات محددة.

وقال أرسلان مهتافار، الرئيس المشارك لفريق الإفصاح عن التأثير ورئيس مؤسسة تمويل التنمية في مؤسسة جيه بي مورجان إن موانئ دبي العالمية توضح من خلال الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة الخاص بها، اعتزامها إدارة أعمالها لتحقيق عوائد مالية وتأثير إنمائي، ونشيد بجهود "دي بي ورلد" والتزامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل أينما وجدت الحاجة لها لتحقيق أهدافنا العالمية.

ومن جهته، قال سيدريك ميرل، الرئيس المشارك لفريق الإفصاح عن التأثير ورئيس مركز الخبرة والابتكار في المركز الأخضر والمستدام للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مؤسسة ناتيكسيس إن" ناتيكسيس" تتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية ومؤسسة جيه بي مورغان في أول إفصاح عن تأثير التنمية المستدامة، ومن شان إرشادات الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة أن توفر لنا أداة مفيدة لضمان تقديم المعلومات اللازمة لتلبية الاحتياجات وتحديد التوقعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للمستثمرين والمقرضين، ونأمل أن يحذو الآخرون حذو "دي بي ورلد" فيما يخص الإفصاح، ليس عن التزاماتهم فحسب، بل عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة أيضاً.

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