تستهدف عملاء التجزئة «بينانس» تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت منصة تداول العملات الرقمية «بينانس» Binance على ترخيص من هيئة تنظيم الأسواق المالية في دبي، والذي سيسمح لها بتقديم خدماتها لعملاء التجزئة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين.

وأعلنت «بينانس»، حصولها على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ويأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص «الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق» الذي حصلت عليه بينانس «FZE» في يوليو 2023، ما يمثّل خطوة جوهرية لمسيرة بينانس.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: «يعزز حصولنا على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» بشكل ملحوظ التزامنا التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية، كما يشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوك تشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها».

وسيتيح انتقال بينانس «FZE» من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية إمكانية توسيع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، إضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات. وستتمكن بينانس «FZE» اليوم من تقديم مجموعة واسعة من منتجات الأصول الافتراضية للعملاء الأفراد التي تشمل التداول الفوري والتداول بالهامش (للمستخدمين المؤهلين) ومنتجات التحصيص.

وقال أليكسندر شحادة، مدير عام بينانس «FZE» في دبي: «يعد حصولنا على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة ومتوافقة وعالية المستوى لمستخدمينا. كما تشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير تقدمي يتبنى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات البلوك تشين.

وبموجب ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية الجديد، ستعمل بينانس «FZE» على تعزيز خدماتها الحالية بشكل كبير بما يتجاوز التداول الفوري وخدمات العملات التقليدية.

وسيسمح هذا الترخيص لبينانس «FZE» التركيز على تنويع خدمات التداول، ما يسمح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات بالمشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة. وتقتصر هذه الخدمات حالياً وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.

وتوجه بينانس «FZE» دعوتها للمستخدمين إلى استكشاف هذه المجموعة الجديدة من الفرص في أقرب وقت ممكن.

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