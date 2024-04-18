طيران الإمارات ترفع تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة، وحّثت الشركة عملاءها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحماً.

وقال بيان لطيران الإمارات: «يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز. وتدعو طيران الإمارات العملاء للتحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول».

وقدمت الشركة في بيانها، اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطّل خطط سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق، وقالت: «نقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.»

وختم البيان: «بينما تمكن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهاتهم، ندرك أن الكثيرين مازالوا في انتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، إضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار».

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