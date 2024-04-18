العربية للطيران تستأنف رحلاتها المجدولة

المصدر: البيان

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أعلنت العربية للطيران أنها استأنفت رحلاتها المجدولة من مطار الشارقة الدولي اعتباراً من الساعة 04:00 صباح اليوم 18 أبريل.

وقالت الشركة في بيان: "بالنسبة لجميع الرحلات الملغاة يومي 16 و 17 أبريل بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها دولة الإمارات والمنطقة، يرجى مراجعة التحديثات التالية".

وأضافت: "سيحصل المسافرون الذين لديهم حجوزات ملغاة على قسيمة ائتمانية كاملة بالمبلغ المدفوع. يمكن استخدام قسيمة الائتمان هذه لحجوزات الطيران المستقبلية".

وأوضحت الشركة في بيانها: "يتوفر للمسافرين خيار استرداد المبلغ نقدًا بالكامل. ويرجى من المسافرين الذين حجزوا من خلال وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو طلبات استرداد الأموال".

وتابعت: "فرق خدمة العملاء لدينا متاحون للمساعدة ويمكن التواصل عبر زيارة الموقع أو الاتصال بمركز الاتصال المخصص لدينا عبر الهاتف او الواتس اب ويرجى العلم أننا نستقبل حاليًا عددًا كبيرًا من الاتصالات، وفرقنا تعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية".

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