«سي إن إن»: من دبي إلى تكساس.. السيارات المائية الفارهة تصل إلى أمريكا

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت السيارات المائية الفارهة متاحة الآن في أمريكا، حيث نشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية تقريراً مصوراً بعنوان «من دبي إلى تكساس.. السيارات المائية الفارهة تصل إلى أمريكا».

فبعد دبي، أصبحت السيارات المائية الفارهة متاحة الآن في أمريكا، بولاية تكساس بالتحديد. واستوردت الشركة المنتجة لهذا النشاط السياحي المائي السيارات ذات المقعدين والمزودة بمقود من دبي، ليقوم الميكانيكيون بعدها في تكساس بتركيب محرك من دراجة «جت سكي».

وقال أحد الميكانيكيين إن هذه السيارات النفاثة الفارهة تسير بسرعة على الماء، والركّاب لا يبتلّون كما لو كانوا على دراجة مائية عادية، والسيارات أكثر أماناً منها. ويقوم المتخصصون في هذا لقطاع في ولاية تكساس بتركيب محرك من دراجة «جت سكي»، حيث تستغرق عملية التركيب حوالي شهر.

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