«رحلة في عالم المذاقات» تنطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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تقدم فعالية «رحلة في عالم المذاقات» خلال مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية السنوية الاستثنائية بفنون الطهي، مجموعة جديدة من التجارب والفعاليات الاستثنائية لعشاق الطعام في دبي. وتقدم دورة هذا العام قائمة واسعة من الأطباق الشهية وعالماً رائعاً من أنشطة الطهي مع مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية والمحلية.

وتواصل الفعالية رحلتها في تقديم كل ما هو جديد إرضاءً لجميع الأذواق، وذلك بما تتضمنه من دروس الطبخ العملية تحت إشراف أشهر الطهاة، وأحداث الطهي المشتركة التي يتم تنظيمها بمشاركة طهاة عالميين ومحليين.

وتستمر فعالية «رحلة في عالم المذاقات» طوال أيام مهرجان دبي للمأكولات، من الجمعة 19 أبريل إلى الأحد 12 مايو، وتسلط الضوء على تجربة جديدة كل أسبوع، ليستمتع عشاق المأكولات بأجواء فريدة تعكس تنوع عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي وتقدّم أحدث الأفكار والابتكارات.

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