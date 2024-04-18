«آلموند إيه آي» تفتتح مكتباً في دبي لدعم توسعها العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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حقّقت شركة آلموند إيه آي Almond AI، لحلول ولاء الأعمال بين الشركات (B2B)، إنجازاً مهماً في استراتيجية توسعها العالمية بافتتاح مكتب جديد في دبي.

ويأتي التوسع في دبي لدعم رؤية الشركة في تلبية احتياجات الشركات المتنوعة من خلال الاستفادة من الفرص في السوق النشطة؛ لتعزيز العلاقات القائمة مع العملاء، وبناء شراكات جديدة لتحقيق النمو المتبادل، حيث يُبرز افتتاح مكتب دبي التزامها بالتوسع العالمي وقدرتها على جذب الشركاء.

وقال المؤسسان المشاركان في شركة آلموند إيه آي، آبهيناف جاين، وآبورف مودي، في بيان مشترك: في شركتنا نبتكر بلا كلل لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتحقيق وعد علامتنا التجارية، ويتيح المكتب الجديد في دبي تقديم خدمة أفضل لاحتياجات المؤسسات في هذه المنطقة.

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