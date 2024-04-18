«دبي للاستثمار» تقر توزيع 12.5 فلساً عن السهم

المصدر: دبي ـ البيان

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صادقت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار، أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12.5 % (ما يعادل 12.5 فلساً للسهم) بقيمة إجمالية وقدرها 531.5 مليون درهم، من رأس المال عن عام 2023. كما قررت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 18 مليون درهم. كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة والسماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.

وحققت شركة دبي للاستثمار، أرباحاً صافية بلغت 1.15 مليار درهم في السنة الماضية.

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