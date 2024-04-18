معرض جيم إكسبو بدبي يقدم لعشاق الألعاب تجارب مميزة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال بإمكان عشاق الألعاب والرياضات الرقمية الحصول على تذاكر دخول معرض جيم إكسبو، الذي يستمر من يوم 3 وحتى 5 مايو، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويقام المعرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويشكل احتفالاً متميزاً بثقافة الألعاب، كما يعد الأشهر على مستوى المنطقة في هذا المجال.

ويتيح المعرض لزواره فرصة استكشاف أحدث الإصدارات ولقاء نجوم الألعاب من جميع أنحاء العالم، والتنافس بمسابقات الرياضات الرقمية. كما يمكن للزوار المشاركة بمسابقات التنكر في أزياء شخصيات الألعاب، وورش عمل البرمجة، وتحديات ماينكرافت العائلية، وبطولات الرياضات الرقمية لعدد من الألعاب الأكثر شهرة على مستوى العالم، بما في ذلك فالورانت، وببجي موبايل، وفورتنايت، وإي أيه إف سي 24 EAFC24، وغيرها، بالإضافة إلى متابعة منافسات بلاي بيوند للمؤثرين في مجال الألعاب، والتي تقام يومي 4 و5 مايو.

وسيحظى حاملو التذاكر بإمكانية الدخول إلى مجموعة متنوعة من المناطق، بما في ذلك منطقة الألعاب، التي تعرض أحدث الإصدارات بما في ذلك الخريطة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي Call of Duty والمستوحاة من مدينة دبي، وخريطة لعبة فورتنايت Fortnite الخاصة بمدينة دبي، والتي سيتم إطلاقها فيما بعد، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات التجريبية الأخرى.

ويضم المعرض أيضاً منطقة المستقبل التي تحتضن أحدث تقنيات الألعاب وأكثرها تطوراً، بما في ذلك تقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ومنطقة ألعاب الريترو Retro Zone التي تقدم للجمهور فرصة العودة بالزمن والاستمتاع بأشهر الألعاب في الماضي.

وتقدم منطقة ذا ناروز للزوار الكثير من المرح وفرص التسوق، حيث يستعرض فنانو الألعاب منتجاتهم المميزة، فيما يمكن للزوار شراء أحدث تجهيزات الألعاب من منطقة إلكتريك أفينيو. وسيحظى أفراد العائلة من جميع الأعمار بفرصة المشاركة في منافسات الألعاب في منطقة العائلات الجديدة.

تذاكر

وتبدأ أسعار تذاكر اليوم الواحد من 29 درهماً للطلبة و59 درهماً للكبار، أو يمكن للزوار الحجز للحضور لمدة ثلاثة أيام كاملة مع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بأسعار تبدأ من 59 درهماً للطلبة و119 درهماً للكبار.

كما يمكن للعائلات المكونة من شخصين بالغين وطفلين حجز تذكرة يومية بأسعار تبدأ من 119 درهماً أو تذكرة لمدة ثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 299 درهماً. وتتوفر تذكرة دخول كبار الشخصيات ليوم واحد في يومي السبت والأحد بأسعار تبدأ من 359 درهماً، وتشمل الدخول إلى فعالية بلاي بيوند ولقاء المؤثرين في مجال الألعاب، وأولوية الحصول على مقاعد وقسيمة مأكولات ومشروبات بقيمة 100 درهم. الدخول مجاني للأطفال دون 5 سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز