دو تعتمد حل «تايم بروفايدر 4100 جراند ماستر» لتعزيز كفاءة النطاق العريض لشبكة الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن اعتماد حل «تايم بروفايدر 4100 جراند ماستر» المتطور من «مايكروتشيب»، وذلك كجزء من استثمارات الشركة في تعزيز جودة خدمات شبكة الجيل الخامس وضمان أعلى مستويات الأداء.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: يشكل اعتماد هذا الحل المبتكر خطوة في غاية الأهمية في إطار مساعينا وجهودنا المستمرة لتمكين عملائنا من الاستمتاع بتجارب اتصال متميزة وتعزيز أداء ومرونة شبكتنا من الجيل الخامس.

ويساعدنا المستوى العالي من الدقة الذي يتميز به الحل المتطور من «مايكروتشيب» على توفير أفضل أداء ممكن لعملائنا، إلى جانب التأكد أيضاً من جهوزية شبكتنا لخدمات تجميع نواقل موجات شبكة الجيل الخامس.

بالإضافة إلى ذلك، سيمكننا اعتماد الحل الشامل الذي طورته «مايكروتشيب»، والمعروف بحل الساعة الزمنية المرجعية الأولية الافتراضية vPRT، من تزويد عملائنا من المؤسسات بخدمات مبتكرة لتلبية متطلبات أعمالهم وفق نماذج الثقة المعدومة لتعزيز أمان الشبكة.

و قال راندي برودزينسكي، نائب رئيس وحدة أعمال أنظمة التردد والوقت في شركة «مايكروتشيب»: ستتمكن دو من خلال اعتماد حلولنا المبتكرة والمتطورة مثل حل الساعة الزمنية المرجعية الأولية الافتراضية وحل «تايم بروفايدر 4100 جراند ماستر» من توسيع نطاق خدمات النطاق العريض لشبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضمن تمتع عملائها بأفضل تجارب الاتصال بدون انقطاعات.

وقد تم تصميم هيكلية حل الساعة الزمنية المرجعية الأولية الافتراضية من شركة «مايكروتشيب»، والمدعومة بـحل «تايم بروفايدر» لتلبية المتطلبات الصارمة لأمان شبكات الجيل الخامس، والتي تتطلب عمليات مزامنة دقيقة وموثوقة للغاية.

ويمكّن التكرار ثنائي الاتجاه شرقاً وغرباً لعناصر الشبكة عمليات سلسلة بروتوكول الوقت الدقيق لعمليات الشبكة وانتقالها إلى ساعات المصدر المحلي ومواقع التجميع، ما يضمن الحفاظ على دقة ساعة الوقت المرجعية الأولية البالغة 100 نانو ثانية عبر شبكة النقل.

وتساهم هيكلية المزامنة هذه أيضاً في تعزيز الحماية ضد الاضطرابات الناجمة عن انقطاعات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يوفر مستوى أعلى من الأمان ويحد من الاعتماد على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية. وسيسهم اعتماد الحلول الجديدة في تمكين دو من تعزيز خدمات النطاق العريض لشبكة الجيل الخامس لتلبية متطلبات الاتصال المتزايدة لعملائها على امتداد دولة الإمارات.

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