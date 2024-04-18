20.1 % ارتفاعاً قياسياً لأسعار الشقق بدبي في مارس

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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قالت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية إن أسعار الشقق في دبي سجلت ارتفاعاً قياسياً في مارس الماضي بنسبة 20.1 % على أساس سنوي، ويقترب معدل نمو أسعار سوق الشقق بشكل مطرد من معدل نمو في سوق الفلل، حيث ارتفعت الأخيرة بنسبة 29.6 % على أساس سنوي.

وأضافت «فاليو سترات» في تقريرها الخاص بشهر مارس، أن مؤشر (ValuStrat Price Index) لشهر مارس سجل 167.5 نقطة، بزيادة 24.7 % على أساس سنوي، مع ارتفاع شهري نسبته 2.1 %، وصعدت قراءة المؤشر الخاص بالفلل إلى 211 نقطة، والشقق 139.2 نقطة، مقارنة بـ100 نقطة أساس في يناير 2021.

مكاسب الفلل والشقق

وبحسب «فاليو سترات» التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات التي تمثل السوق حسب وصفها، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9 % على أساس شهري، وسجلت نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 20.1 % في مارس، وشملت المناطق التي شهدت أعلى نمو في الأسعار: ديسكفري جاردنز (32.6 %)، وذا جرينز (29.8 %)، ونخلة جميرا (29 %)، وذا فيوز (24.8 %)، وتاون سكوير (24.5 %).

وبلغت مكاسب رأس مال الفلل 2.4 % مقارنة بشهر فبراير و29.6 % منذ العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق المرغوبة للغاية مثل نخلة جميرا وجزر جميرا، وكلاهما يشهد نمواً بنسبة 37.7 %، إلى جانب دبي هيلز استيت (34.8 %)، مدن (30.2 %)، والمرابع العربية (29.2 %).

وارتفعت تسجيلات العقود على الخارطة سنوياً بنسبة 14 %، مع نمو شهري قدره 18.2 %، في حين شهد حجم تعاملات المنازل الجاهزة تغيراً طفيفاً على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 4.8 % شهرياً، وهو ما يمثل 34.2 % فقط من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية الشهرية.

إعمار في الصدارة

وشهد شهر مارس 15 صفقة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها على 30 مليون درهم، تقع في نخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا غولف إستيتس، وتلال الإمارات، وجزيرة خليج جميرا.

وتصدرت قائمة المبيعات بشكل عام خلال الشهر العقارات السكنية التي طورتها إعمار (14.9 %)، وداماك (10.9 %)، وعزيزي للتطوير (6 %) وشوبا (5.6 %) نخيل (4.4 %) ودبي للعقارات (4 %) والدانوب (4 %)، وبن غاطي (3.2 %)، سامانا (2.5 %)، ديار (2 %).

وشملت أهم المواقع التي شهدت معاملات على المخطط (الخارطة)، المشاريع الواقعة في قرية جميرا الدائرية (10.9 %)، وزعبيل الأولى (6 %)، ميدان ون (5.7 %)، والخليج التجاري (5.6 %)، في حين أن غالبية المنازل الجاهزة المباعة كانت في قرية جميرا الدائرية (9.3 %)، والخليج التجاري (7.4 %)، داون تاون (5.3 %)، انترناشيونال سيتي (4.4 %).

الشقق إلى ذروة 2014

وقال حيدر طعيمة رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة فاليو ستارت لـ«البيان»، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية (بعد جائحة كورونا) كانت الفلل ترتفع بمعدلات أعلى من الشقق بكثير بما يقارب ثلاثة أضعاف، ولكن اليوم يتقلص هذا الفارق بشكل شهري، بالفعل لا تزال الفلل ترتفع بمعدل أعلى من الشقق ولكن نتوقع أن يقتربا من بعضهما خلال الأشهر القادمة.

وأضاف إن سوق الشقق سجل خلال مارس الماضي أعلى ارتفاع سنوي قياسي عند 20.1 % وهو الأكبر في 10 سنوات منذ ذروة 2014، وهذه الأرقام هي ترجمة لحجم الطلب الكبير على الشقق ولا سيما بأن الفلل والتاون هاوس تعتبر غالية الثمن اليوم، مما دفع المستثمرين إلى الاتجاه إلى عقارات أقل مساحة وأقل سعراً.

وذكر حيدر أن السوق العقاري بدبي يتجه إلى ذورة تاريخية جديدة في الأسعار خلال العام 2024، حيث تجاوزت الفلل بالفعل قمة 2014، ويبدو مع معدلات الارتفاع الشهرية في أسعار الشقق سيتم تجاوز قمة 2014 خلال الأشهر القادمة، مما يضع السوق أمام ذروة جديدة تتجاوز كل الأرقام السابقة.

متوسط سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 4,855 درهماً للقدم المربع فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 24.2 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3,675 درهماً للقدم المربع، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 62.4 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2,211 درهما للقدم المربعة فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 11 مليون درهم.

وحلت منطقة جزر جميرا في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 2,175 درهماً للقدم المربع، فيما بلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 11.4 مليون درهم، وخامساً منطقة ميدوز بمتوسط سعر 1,968 درهماً للقدم المربع فيما بلغ متوسط سعر الفيلا 7.4 ملايين درهم.

متوسط سعر القدم للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربع بالنسبة الشقق عند 3,112 درهماً للقدم المربع، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 2.9 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 1,970 درهماً للقدم المربع، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.6 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,800 درهم للقدم المربع فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.1 ملايين درهم.

وحلت منطقة جميرا بيتش ريزيدينس في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 1,548 درهما للقدم المربع فيما بلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2.9 مليون درهم، وخامساً منطقة (ذا فيوز) بمتوسط سعر 1,360 درهماً للقدم المربع فيما بلغ متوسط سعر الشقة 1.7 مليون درهم.

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