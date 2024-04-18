اختتام «معرض الورق والمناديل وان شو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم فعاليات معرض الورق والمناديل وان شو في النسخة التاسعة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) بمشاركة 267 شركة جاءوا من 36 دولة وهو ما أتاح للزوار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الرائدة، ومشاهدة مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في مكان واحد.

وشهدت الفعاليات عدداً من اجتماعات ولقاءات رجال الأعمال من أصحاب المصانع والشركات والتجار مع نخبة من كبار مصنعي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى المهتمين من أصحاب مصانع الرول، وكبار منتجي فوط الأطفال، رولات ورق المناديل، ورق التغليف ومختلف المنتجات الصحية والعلب والكراتين والأكواب الورقية والأكياس والماكينات وخطوط الإنتاج والأحبار والمواد الكيمياوية والمواد الأولية من لب الورق والورق المعاد تصنيعه والإكسسوارات اللازمة في مصانع الورق والصناعات التحويلية.

وصرح المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات أن الفعاليات والمؤتمرات التي عقدت على هامش المعرض سوف تسهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية والمهمة بشكل متسارع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطوراً كبيراً وملحوظاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز