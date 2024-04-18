«موانئ أبوظبي» تؤسس مجلساً للشباب

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي تشكيل مجلس شباب موظفي المجموعة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في إطار سعيها المتواصل لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوفير كافة سبل الدعم لشباب دولة الإمارات لإطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم، والتي تعتبر أن الاستثمار في تنمية مهاراتهم وتمكينهم من شغل المناصب القيادية أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «شبابنا هم أغلى أصولنا في مجموعة موانئ أبوظبي، وهم ركيزة أساسية للارتقاء بأعمالنا والنهوض بجميع قطاعاتنا، وتشكل طاقاتهم ومواهبهم مصدر قوة ورافداً مهماً لعمل المجموعة التي تحرص على تعزيز دورهم الفاعل في خدمة وطنهم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

,يترأس المجلس حمد الحوسني، مدير إدارة القوى العاملة والتوطين، ويضم الأعضاء: زايد مساعد، روضة المهيري، محمد الراشدي، سلطان المري، عبدالرحمن المسكري، شما الغيثي، شمسة النجار، عبدالرحمن النعيمي، شما الخوري، مريم الحمادي، وسيف المسكري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز