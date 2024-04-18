شريف العلماء: التزام راسخ للإمارات بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات لديها التزام راسخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل إن إنتاج الدولة من الطاقة الشمسية في 2018 بلغ نحو 2 جيحا وات وأصبح حالياً 6 جيحا وات، ونهدف للوصول لنحو 14.2 جيجا وات عام 2030.

وأضاف أن هذا التطور يعكس الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تنويع مزيج الطاقة وتنفيذ مشاريع متنوعة في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي ينتج نحو 5600 ميجا وات من الكهرباء الصديقة للبيئة.

وأوضح أنه في 2021 وكجزء من استراتيجية الطاقة، شكلت الوزارة الفريق الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والذي أنجز بنهاية 2023، خفض ما يقارب 13 % من استهلاك الطاقة في 4 قطاعات رئيسية.

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