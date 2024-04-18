«أسكوت» تسجّل زيادة 28 % في حجوزات الإقامة الطويلة بدبي والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة العالمية لتشغيل الشقق الفندقية، ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات الإقامة الطويلة عبر مختلف فنادق محفظتها في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وكازاخستان. وقد شهدت أسكوت زيادة بنسبة 28 % في حجوزات الإقامة الطويلة هذا العام، مقارنةً بالربع الأوّل من عام 2023، وذلك عبر فنادقها المتوزّعة في مناطق مختلفة، وتحديداً في مدن مثل دبي، باعتبارها مراكز أعمال أساسية، وليس فقط مواقع لتنفيذ أبرز المشاريع والتطوّرات الهامة. ولذلك، يشكّل المسافرون من رجال الأعمال والشركات النسبة الأكبر من ضيوف أسكوت.

في المقابل، تسجّل أسكوت، خلال فترات العطلات الطويلة، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازات المدرسية، طلباً متزايداً من العائلات التي تبحث عن أماكن إقامة فسيحة.

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