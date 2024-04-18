«أدنيك» و«تدوير» تعززان ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير لإنشاء إطار لتعزيز التعاون في مشاريع إدارة النفايات والاستدامة وبموجب المذكرة ستعزز مجموعة أدنيك الأنشطة المتعلقة بإدخال نظم وحلول موسعة لإدارة النفايات والإدارة المستدامة للنفايات.

وستعمل مجموعة أدنيك على تشجيع السلوك المسؤول من خلال حملات ومبادرات التوعية، كما تنص المذكرة أيضاً على تصميم وتنفيذ محطات إعادة التدوير لتعزيز ممارسة فصل النفايات من المصدر.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تسلط مذكرة التفاهم بين مجموعة أدنيك ومجموعة تدوير الضوء على تركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة من خلال إدارة النفايات وإعادة التدوير لدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة أدنيك، حيث ستساعدنا المذكرة على العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات الشريكة من أجل دعم جهود إعادة التدوير والاستفادة من القيمة المضافة لمثل هذه العمليات على البيئة.

وستقوم مجموعة أدنيك أيضاً بتطبيق آلات بيع إعادة التدوير المصممة حديثاً (RVM) بالتعاون مجموعة تدوير ونظام مكافأة تدوير، حيث ستغطي مذكرة التفاهم أيضاً معالجة نفايات الطعام من خلال إعادة التدوير الرئيسي للنفايات اللاهوائي، وتطبيق التقنيات المبتكرة الأخرى عند الاقتضاء.

ويعد الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية جزءاً من استراتيجية الاستدامة التحويلية لمجموعة أدنيك.

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