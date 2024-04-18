«مانترا» تطلق برنامج «حاضنة الأعمال» لدعم شركات التكنولوجيا المالية

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أطلقت شركة مانترا MANTRA المتخصصة في الطبقة الأولى للبنية الأساسية لسلاسل البلوكشين، برنامج «حاضنة الأعمال» من مقره في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة دبي في مجال ابتكار العملات الرقمية ونمو قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطط الشركة التي تركز على قطاع ترميز الأصول RWA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عقب نجاحها في جولة التمويل الجديدة مؤخراً بقيمة 11 مليون دولار، بقيادة شركة شروق بارتنرز وهي أكبر مستثمر في المشاريع والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأطلق البرنامج بالشراكة مع شركة Virtuzone، بهدف دعم وتطوير المشاريع الناشئة في نظام شركة مانترا وفي قطاع ترميز الأصول RWA، ويوفر البرنامج للشركات الناشئة الدعم المالي اللازم للتطوير وتكاليف البنية التحتية والتراخيص والخدمات المصرفية والخدمات الإدارية، كما سيتم اختيار خمسة مشاريع ناشئة متميزة من خلال عملية تقييم فعالة لإتاحة الفرصة لهذه المشاريع للانضمام إلى البرنامج، والحصول على دعم شامل لضمان اندماجها الناجح في النظام البيئي لسلسلة مانترا.

وأكد جون باتريك مولين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانترا، على أن أهداف إطلاق برنامج «حاضنة الأعمال» تتمثل في دعم المشاريع الناشئة بالخبرات المتخصصة ومساحة العمل وغيرها من سبل تعزيز الأعمال.

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