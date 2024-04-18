«الإمارات ريت» يحقق دخلاً قياسياً خلال العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إكويتاتيفا» التي تدير صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) عن النتائج المالية للعام المالي 2023 لصندوق «الإمارات ريت»، حيث حقق الصندوق نمواً قوياً مسجلاً دخلاً قياسياً للعقارات.

وصل الدخل الإجمالي للعقارات خلال العام المالي 2023 إلى 74 مليون دولار بنمو 10 %. وسجل صافي دخل العقارات نمواً 12 % ليصل إلى 62 مليون دولار. وبلغت الأرباح التشغيلية 44 مليون دولار بزيادة 37 %. ووصل صافي تكلفة التمويل للعام المالي 2023 إلى 50 مليون دولار، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية وارتفاع أرباح الصكوك، الأمر الذي أدى إلى قيمة سلبية للأموال الناتجة من العمليات بلغت 6 ملايين دولار. ووصلت أرباح العام المالي 2023 إلى 127 مليون دولار، بزيادة 55 % على أساس سنوي.

ووصلت المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية للعام المالي 2023 إلى 133 مليون دولار، وزادت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والمدفوعة باستمرار التقييم المحسن بنسبة 18 % على أساس سنوي إلى 924 مليون دولار.

كما واصل صافي قيمة الأصول ارتفاعه ليسجل نمواً 34 % على أساس سنوي ويصل إلى 500 مليون دولار، والذي تجسد في صافي قيمة أصول للسهم الواحد بلغ 1.57 دولار، وتجاوز إجمالي الأصول مليار دولار ليصل إلى 1,037 مليار دولار.

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