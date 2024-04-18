1.37 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في يوم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهدت الأسهم المحلية إجراء أكثر من 32.7 ألف صفقة تداول استقطبت سيولة مالية تجاوزت 1.37 مليار درهم خلال جلسات الأسواق أمس، لتحافظ نسبياً على عدد صفقات التداولات ومعدل السيولة الجيد.

وأوضحت بيانات التداول بأن سوق أبوظبي المالي حقق سيولة بقيمة 970.7 مليار درهم، وذلك عبر أكثر من 20 ألف صفقة، فيما شهد سوق دبي المالي سيولة إجمالية بقيمة 402.5 مليون درهم عن إجمالي 12.7 ألف صفقة تداول على أسهم السوق. وبشكل عام كانت مؤشرات الأسواق المحلية قد شهدت انخفاضاً جديداً في جلسات أمس، حيث تقلص مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.317 % إلى 9165.1 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 4172.9 نقطة في ختام الجلسات بتقلص 0.27 %.

وتصدرت القطاعات الرابحة في سوق دبي المالي خلال تداولات أمس أسهم القطاع المالي والتصنيع وخدمات التأمين، وكان سهم «الفردوس» بمقدمة ارتفاعات السوق بنمو 6.05 % تلاه سهم «الأغذية المتحدة» بنسبة 5.5 % فيما بلغ النمو في سهم «الإثمار القابضة» 2.5 % ثم سهم «تكافل الإمارات» بنمو 2.2 %.

في المقابل كانت أسهم المصارف الأكثر انخفاضاً خلال تداولات أمس، وشهد سهم «مصرف السلام السودان» تقلصاً بنسبة 9.3 % إلى جانب تراجع سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 2.8 % ثم سهم «العربية للطيران» بنسبة 2.2 % ثم سهم «بنك المشرق» بنسبة 1.7 %.

أما على صعيد سوق أبوظبي كان سهم «البنك التجاري الدولي» في مقدمة ارتفاعات السوق بنمو قدره 14.9 % ثم سهم «أي سي جي» بنسبة بلغت 9.2 % تلاهما سهم «بريسايت ايه» بنسبة 3.1 % بينما حقق سهم «عمان والإمارات للاستثمار» نسبة نمو 2.7 %. من جهة أخرى كان سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بصدارة الأسهم المتراجعة في السوق خلال تداولات أمس بنسبة 5.7 % تلاه سهم «بالمز» بنسبة 5.2 % ثم سهم «أغذية» بنسبة 3.6 % وسهم «بيانات» بنسبة 2.5 %.

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