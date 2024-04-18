انطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»؛ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، بدعم من شريكه الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي، والشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز». يهدف البرنامج إلى دعم الجيل القادم من المؤسسين العالميين من مواطني الدولة، وإتاحة الفرص أمامهم للنجاح والازدهار داخل الدولة وخارجها.

وبدعم من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ستقام النسخة الثانية من البرنامج على مدار ستة أسابيع في مبنى «إنوفيشن وان» الذي تم افتتاحه حديثاً في مركز دبي المالي العالمي. وستضم الدفعة الجديدة 4 شركات ناشئة تعمل بمجال التكنولوجيا المالية بقيادة مؤسسين أو شركاء مؤسسين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى البرنامج الشامل واكتساب رؤى قيمة تركز على بناء المشاريع والابتكار، والتي يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني وشركائه.

وقالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يرتكز بنك الإمارات دبي الوطني على الابتكار في جميع مبادراته. وإننا سعداء بالنتائج الرائعة التي حققتها النسخة الأولى من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، ونتوقع نتائج إيجابية للغاية بالنسبة للنسخة القادمة». ي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بدعم ورعاية المواهب المحلية وتعزيز نموها وتطورها ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة في دبي. ونأمل من خلال توفير الوصول إلى الإرشاد والتمويل وفرص السوق، في تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق كامل إمكاناتهم».

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