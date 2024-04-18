«باي 10» لحلول الدفع الإلكتروني تتوسع عالمياً من الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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تعتزم شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، توسيع عملياتها في المنطقة من خلال تقديم خدمات التوجيه الاستراتيجي، حيث تلتزم بالاستثمار في أحدث الحلول التي من شأنها إعادة تعريف طرق تداول واستثمار وإدارة الأموال، وتركز محفظة التكنولوجيا المالية للشركة بشكل أساسي على إعادة رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية، وتضع مشاريع الشركة في صميم مبادراتها الرؤيتين الاقتصادية والرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024 – 2030.

وكشفت إيسترن فورتشن للاستثمارات عن تولي برابهبريت سينج جيل، المعروف باسم هاري جيل، منصب رئيس مجلس إدارة شركة Pay 10 لحلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية التابعة لها، ما يفتح آفاقاً جديدة من الابتكار في مسيرة الشركة في قطاع التكنولوجيا المالية، ويضاف المنصب الجديد إلى مهام جيل كرئيس مجلس إدارة شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات. وبفضل قيادة جيل للشركة، بدأت Pay 10 بالتوسع بصفتها منصةً للابتكار بوسعها إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم.وتُعد إيسترن فورتشن للاستثمارات الجيل الأحدث من المكاتب المختلطة لإدارة ثروات العائلات والشركة القابضة التي يديرها هاري جيل، وهي تدعم تنويع محفظة الأعمال ودفع عجلة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

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