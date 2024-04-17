1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"باركن" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 970.7 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و402.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 331.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 32.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.829 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و717.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 193.3 مليون درهم وأقفل عند 399.5 درهم، تلاه "أبوظبي الإسلامي" بسيولة 95.2 مليون درهم وأغلق عند 10.92 درهم، ثم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 87.6 مليون درهم ونما بنسبة 1.05% إلى مستوي 15.38 درهم.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 117.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.96% عند 8.36 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 47.1 مليون درهم وأقفل عند 16.85 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 33.9 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.53% إلى 5.7 درهم.

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