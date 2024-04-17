مهرجان دبي للمأكولات ينطلق الجمعة في «رحلة في عالم المذاقات»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم فعالية «رحلة في عالم المذاقات» خلال مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية السنوية الاستثنائية بفنون الطهي، مجموعة جديدة من التجارب والفعاليات الاستثنائية لعشاق الطعام في دبي. وتقدم دورة هذا العام قائمة واسعة من الأطباق الشهية وعالماً رائعاً من أنشطة الطهي مع مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية والمحلية. وتواصل الفعالية رحلتها في تقديم كل ما هو جديد إرضاءً لجميع الأذواق، وذلك بما تتضمنه من دروس الطبخ العملية تحت إشراف أشهر الطهاة، وأحداث الطهي المشتركة التي يتم تنظيمها بمشاركة طهاة عالميين ومحليين.

وتستمر فعالية «رحلة في عالم المذاقات» طوال أيام مهرجان دبي للمأكولات، من الجمعة 19 أبريل إلى الأحد 12 مايو، وتسلط الضوء على تجربة جديدة كل أسبوع، ليستمتع عشاق المأكولات بأجواء فريدة تعكس تنوع عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي وتقدّم أحدث الأفكار والابتكارات.

ثمانية أطباق

خلال الأسبوع الأول (19-26 أبريل)، يمكن تناول أشهى الأطباق الفاخرة لأشهر الطهاة في أبرز مطاعم المدينة خلال العديد من الأنشطة المميزة، والتي تشمل «العشاء التعاوني» في مطعم «أسيل»، الذي يقدم مجموعة من المأكولات اليونانية والعربية، وكذلك البيتزا الفاخرة من مطعم «بوسولا بيتزيريا» مع الشيف «دافيدي سيفيتيلو» الحائز على جوائز، إضافة إلى تناول عشاء فاخر والاختيار من بين ثمانية أطباق من مأكولات البحر الأبيض المتوسط والمأكولات اللبنانية التي يعدها رئيس الطهاة «سونو كويتهارا» مع الشيف «جريج معلوف» في «مطعم وصالة رايا». وهناك أيضاً فعالية «طاولة الشيف» في مطعم «أليسي» مع أفضل أطباق الكافيار، وقوائم الطعام المميزة في «بيلكانتو» ومطعم «إيل بورو توسكان بيسترو» مع المشروبات الحصرية، ودروس تحضير المعجنات بمطعم «جوزيت»، إضافة إلى تجربة تذوق قائمة الطعام السرية المكونة من ثمانية أطباق من أنواع الفطر المختلفة ونكهات أمريكا الجنوبية في مطعم «سيفا تيبل» مع الشيف «كيكي». كما يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بفعالية «التعاون في عالم الطهي» مع الشيف «كوف»، والشيف «أندريا»، والشيف «إستيبان» في فندق «25 أورز» الذي يقدّم أشهى الأطباق اللاتينية، ذلك بالإضافة إلى البيتزا الفاخرة والتي يقدمها مطعم «بوسولا» مع الشيف «دايفيد سيفيتييلو» الحائز على عدة جوائز، حيث يتم تقديم المأكولات الفرنسية والإيطالية واليونانية، بالتعاون بين الشيف «ناثان»، والشيف «إيمانويل» في المرابع العربية لتقديم هذه الأطباق. وتقدم الفعالية أيضاً فرصة فريدة من نوعها لتناول الطعام في «تايم آوت ماركت» والتي سيقدمه الشيف «أليكس» والشيف «هيليو».

وتقدم فعالية «رحلة في عالم المذاقات» في الأسبوع الثاني من مهرجان دبي للمأكولات خلال الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو، الكثير من مغامرات عالم المأكولات المناسبة لجميع أفراد العائلة على مدار ثمانية أيام، وتتضمن أنشطة مخصصة للأطفال مثل حصص خبز المعجنات الاحترافية في «مطعم وتراس أكسنتس»، حيث يقوم الأطفال بتزيين الكعكات وتحضير المصاصات على شكل كرات، إضافة إلى تعلم صنع البيتزا في مطعم «ذا بوردووك»، ودروس الطهي المليئة بالمرح في مطعم «هو لي كو». وللباحثين عن تجارب استثنائية ونكهات متنوعة من أفريقيا، يمكنهم الاستمتاع بها في مطعم «جورميه داين باي ديزاين». وتتوفر أيضاً قوائم للتذوق في «ميرزام» لمحبي النكهات الفريدة في عالم القهوة والشوكولاته، إضافة إلى دروس متقدمة في «شانغ بالاس»، ويوفر مطعم «سلايس» لزواره الفرصة لتعليم تحضير العصائر الصحية. وسيتعاون الشيف «دراغان» والشيف «ميلان» في تقديم تجربة طعام لا تنسى مستلهمة من منطقة البلقان في مطعم «21 جرامز»، كما يمكن الاستمتاع بفنون الطهي الإماراتي المميزة في «بيت الشاي العربي».

فعاليات حصرية

ويركز الأسبوع الثالث من المهرجان، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 12 مايو، على فعاليات الطهي الخاصة بالعائلات والأصدقاء، حيث يقدم مجموعة مذهلة من الأطباق الغنية بالنكهات، ويمكن الاستمتاع بفعاليات حصرية في مطعم «11 وودفاير»، الذي يقدم قائمة تتضمن أربعة أطباق وجولة في المطبخ، ومطعم «جيرل أند ذا جوز»، حيث يمكن الاختيار من بين خمسة أطباق من أمريكا الوسطى وأنحاء العالم، ومطعم «هوي آن»، الذي يقدم أطباق السلطعون اللذيذة، ومطعم «كوكو باي»، الذي يوفر أجواء هادئة على شاطئ البحر، إضافة إلى فعالية «مهرجان الحلزون» في مطعم «كوكلي» الفرنسي. وهناك أيضاً جولات الطعام في الكرامة مع الشيف «دراغون»، ومع الشيف «هيا» في منطقتي الكرامة وديرة، حيث يقدم كل منهما إبداعاته في عالم النكهات المتنوعة والمميزة. ومطعم «تريدر فيكس» في سوق مدينة جميرا «العشاء التعاوني»، الذي يتميز بالأطباق والكوكتيلات المستوحاة من منطقة البحر الكاريبي.

ويمكن أيضاً الاستمتاع بفعالية «العشاء التعاوني» برعاية الشيف «محمد أورفلي» والشيف «تريستين فارمر»، إضافة إلى «التعاون في عالم الطهي» بين الشيف «أكمل» ومطعم «سولت» في متحف المستقبل، فيما يتعاون الشيف «كوف» والشيف رياض لتقديم مجموعة من الأطباق الشرق أوسطية والشرقية في فندق «25 أورز». ويسلط مطعم «دبا بى» الضوء على مهارات طبخ المحار المحلي للشيف «حاتم مطر». ويمكن أيضاً تذوق أشهى المأكولات في مطعمي «ديو جاستروبار» و«ساليرو تاباس وبوديغا». ويستطيع الجميع حضور حصص طهي طبق «ديم سوم» الآسيوي في مطعم «ذا نودل هاوس»، والمطبخ التايلاندي في مطعم «ذا تاي كيتشن»، ودروس إعداد القهوة المتقدمة في مقهى «ساوثبور»، وصنع الكيمتشي الكوري في مطعم «هو لي كو». كما تقدم فعالية «طاولة الشيف» في «تايم آوت ماركت» عشاء شهياً مع مشروبات حصرية.

دورة متميزة

توفر فعالية «رحلة في عالم المذاقات» لسكان مدينة دبي وزوارها فرصة رائعة لتناول أشهى الأطباق الفاخرة أو قضاء أجواء عائلية مميزة أو الاجتماع مع الأصدقاء.

في هذا العام، تستعد دبي لإطلاق دورة متميزة من مهرجان دبي للمأكولات من 19 أبريل وحتى 12 مايو، ليعيش السكان والزوار رحلة رائعة ويستكشفوا أروع صور التميز والإبداع في فنون الطهي. فعلى مدار 23 يوماً، سيسلط مهرجان دبي للمأكولات الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها. ويقدم المهرجان تجارب رائعة مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً للمطاعم العالمية الفاخرة، مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات. وفي دورته الحادية عشرة، سيعيد المهرجان تقديم مجموعة من الفعاليات المتميزة مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، و«طبق بـ 10 دراهم»، إضافة إلى بعض الفعاليات الجديدة مثل «إبداعات الشيف»، والدورة الأولى من فعالية «دليل غولت آند ميلو للطهاة المبتكرين».

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