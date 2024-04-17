«الإمارات المالي» يوقع 3 شراكات استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع

المصدر: دبي – البيان

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أعلن معهد الإمارات المالي، عن توقيع 3 شراكات استراتيجية لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي. وُقعت المذكرات بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وتم تبادل مذكرتي تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وجامعة كولومبيا وشركة وايلي إيدج، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هارفارد، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وستوفر هذه الاتفاقيات فرصة للقادة الماليين المستقبليين من أبناء الوطن لتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستوى المحلي والعالمي في القطاع المالي.

وأكدت نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، على أن هذا التعاون مع ثلاث من الجهات البارزة على المستويين الحكومي والدولي يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، التي تحرص على توفير فرص التدريب والتأهيل للمواطنين في القطاع المالي والمصرفي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والخبرة العملية المتقدمة. وأضافت أن هذه الشراكات تساهم في زيادة نسبة التوطين في القطاع المالي وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الإماراتي، وأشارت إلى أن المعهد يتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المالي وبناء مستقبل مشرق للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وتم توقيع المذكرة الأولى مع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، الذي أشاد بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير الكوادر الوطنية من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينها للمشاركة في كافة قطاعات الأعمال، مثمناً الشراكة مع معهد الإمارات المالي التي تعكس التفاعل الحقيقي لتعزيز التوطين في القطاع المالي والمصرفي من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لها. وأوضح أن توقيع المذكرة مع المعهد يأتي في إطار حرص الدائرة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل.

تم توقيع الاتفاقية الثانية مع كارولين رايت، نائبة الرئيس في جامعة هارفارد للتعلم المؤسسي، لتدريب 30 مواطناً ومواطنة ضمن برنامج «الاستدامة المالية»، ويتناول هذا البرنامج المتخصص مواضيع مثل مخاطر المناخ، الإقراض المستدام، والمخاوف الأوسع للنظام البيئي وتأثيرها على القطاع المالي. وسيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة من خلال تجارب التعلم التفاعلية، دراسات الحالة، والتطبيقات العملية، مما يمنحهم المهارات اللازمة للعمل في مجال الاستدامة المالية المتطور. وسيتم منح جميع المشاركين في البرنامج فرصة الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد للنشر التجاري والتعلم المؤسسي وكلية هارفارد للأعمال.

ووقع المعهد مذكرة تفاهم ثالثة مع ستيفن بلومجرين، المدير الأول لتطوير الأعمال والشراكات المؤسسية في جامعة كولومبيا الأمريكية، وبيكس رويكروفت، نائب الرئيس للمواهب الناشئة العالمية ونجاح العملاء في شركة وايلي إيدج. وتعليقاً على هذا التعاون صرحت بيكس رويكروفت قائلة: «يجدد هذا التعاون التزامنا برعاية المواهب الناشئة وسد الفجوة العالمية في المواهب التكنولوجية بقطاع المالية. برامجنا مصممة لتركز على المهارات التي تحتاجها الشركات، وتتيح للموظفين الحاليين توسيع مجموعة مهاراتهم، مما يعزز من تطورهم المهني وقيمتهم للشركات».

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